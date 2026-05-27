В Кемерове дети открыли сезон купаний в фонтанах

Синоптики прогнозируют жару в Кузбассе на сутки

В Кемерове в первый жаркий день дети начали купаться в городских фонтанах. Аналогичные случаи зафиксировали и в Новокузнецке, сообщает Сiбдепо .

Днем в районе «Кемерово Сити» заметили детей, которые купались и играли в струях фонтана.

Похожая ситуация произошла и в Новокузнецке. Там с приходом жары дети также начали купаться в бассейне.

По прогнозам синоптиков, высокая температура сохранится в регионе как минимум сутки. Затем ожидаются дожди и грозы.

Купание в фонтанах может быть опасным. В России предусмотрены штрафы за купание в неположенных местах. Кроме того, оборудование фонтанов способно представлять угрозу для жизни.

Ранее в Белгородской области 13-летняя девочка погибла после удара током в контактном фонтане. Специалисты напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности в жаркую погоду.

