В Осинниках грузовик с углем опрокинулся на легковушку

Пять человек получили травмы в аварии с тремя машинами в Осинниках

В Осинниках грузовик «Шахман» с углем опрокинулся на припаркованный автомобиль, после чего в ДТП попал еще один участник движения. Травмы получили пять человек, сообщает Сiбдепо .

Авария произошла в Осинниках с участием трех автомобилей. По данным ГИБДД Кузбасса, водитель грузовика «Шахман» не справился с управлением и опрокинул машину с углем на припаркованную легковушку. В салоне находился 52-летний водитель.

В это время по встречной полосе двигался «Москвич 3». Уходя от столкновения, водитель съехал с дороги и перевернулся.

Травмы различной степени тяжести получили пять человек: две пассажирки «Москвича», водитель легкового автомобиля, а также водитель и пассажир «Шахмана». Пострадавших доставили в медицинские учреждения Осинников и Новокузнецка.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Госавтоинспекция Кузбасса призывает водителей всегда быть внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования правил дорожного движения», — добавили в ведомстве.

