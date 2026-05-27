Диетолог заявила о риске тромбов из-за шпрот

Эксперт Соломатина предупредила о канцерогенах и избытке соли в шпротах

Диетолог Елена Соломатина заявила, что регулярное употребление шпрот может ускорить старение и спровоцировать опасные осложнения, включая отрыв тромба, сообщает «Абзац» .

По словам специалиста, копченые шпроты содержат бензапирен и акриламид. Эти вещества повреждают ткани, вызывают окислительный стресс и связаны с развитием сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

«Самое неприятное, что есть в шпротах, — это, конечно, копчение. Бензапирен и акриламид наносят ущерб, разрушают наши ткани, вызывают окислительный стресс и раннее старение. Это ассоциировано с рядом заболеваний, таких как сердечно-сосудистые патологии и рак. Шпроты — достаточно канцерогенный продукт», — подчеркнула Соломатина.

Эксперт отметила, что для здорового человека разовое употребление продукта в умеренном количестве вряд ли приведет к тяжелым последствиям. Однако при хронических заболеваниях риски возрастают.

«Большое количество соли может сразу сильно поднять давление. Если у человека сосудистая недостаточность, резкий скачок давления способен оторвать тромб, спровоцировать аритмию, сосудистую катастрофу и летальный исход. Это своего рода вишенка на торте, если был праздник, много других тяжелых блюд и алкоголь», — предупредила специалист.

Соломатина посоветовала есть шпроты редко и сочетать их с зеленью и цельнозерновым хлебом, чтобы снизить возможный вред.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.