Психолог раскритиковала Диброва за то, что тот посадил сына в Ferrari

Психолог Татьяна Василькова заявила, что Дмитрий Дибров, посадивший сына в Ferrari, сам прививает подростку культ роскоши. По ее мнению, эксперимент телеведущего не удался, сообщает «Абзац» .

Телеведущий Дмитрий Дибров посадил сына-подростка Александра в Ferrari, объяснив это желанием заранее «привить иммунитет» к статусным вещам. По словам шоумена, так дьявол не сможет совратить наследника материальными соблазнами.

Психолог Татьяна Василькова заявила, что в этой ситуации именно отец выступает в роли искусителя, формируя у подростка привычки «для богатых».

«В данном случае эксперимент не удался, потому что от искушения сын не отказался. И он будет жить в роскоши и везде ее демонстрировать. Причем папа еще занимается самообманом, потому что сам находится в искушении дьявола, иначе бы идея предоставить сыну Ferrari даже бы не пришла ему в голову. Поэтому это красивый способ неординарного привлечения внимания к самому себе», — отметила эксперт.

При этом Василькова подчеркнула, что сама по себе роскошь не является чем-то постыдным: человек, честно зарабатывающий деньги, вправе позволить себе комфортную жизнь.

