Мария Бутина прокомментировала книгу Гуцул о преследовании

Бутина заявила о давлении на несогласных с антироссийским курсом политиков

Депутат Госдумы Мария Бутина высказалась о выходе книги башкана Гагаузии Евгении Гуцул «Дело Гуцул. Анатомия политического преследования», написанной во время заключения, сообщает RT .

Книга включает 30 писем Евгении Гуцул, написанных в заключении. Издание посвящено, по словам автора, репрессиям в Молдавии.

«Выход книги Евгении Гуцул в момент, когда она томится в застенках, — совпадение, которого быть не должно, но оно случилось. Как женщина, сама в свое время прошедшая через американскую тюрьму и столкнувшаяся с подобным давлением, я чисто по-женски желаю Евгении стойкости, сил и огромного терпения», — указала Бутина.

Депутат также заявила, что на постсоветском пространстве, по ее мнению, усиливается давление на политиков, которые не поддерживают антироссийский курс.

«Уже 28 мая на заседании Апелляционной палаты мы увидим, как далеко Майя Санду на своем „европейском пути“ готова зайти. Подобная расправа над избранным лидером региона и матерью двоих детей окончательно срывает с Кишинева маску демократии», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось о публикации книги Гуцул о репрессиях в Молдавии.

