Жолобов: в подмосковный центр отбора приходят добровольцы из разных регионов РФ

В Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу приходят добровольцы не только из Подмосковья, но и из других регионов России, сообщил РИАМО член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Олег Жолобов.

«Стараюсь постоянно держать в фокусе внимания участников СВО и их родных. Провожу личные встречи, депутатские приемы вместе с юристами, посвященные проблемам защитников. Крайне важно постоянно быть в курсе проблем и помогать решать самые разные вопросы» — сказал парламентарий.

По его словам, бойцы российской армии разные люди: по возрасту, характеру, вероисповеданию, но всех объединяет одно — они приняли осознанное решение защищать Родину. Они верны своему долгу, верны своему народу.

Мамы и супруги военных очень переживают за своих близких. Постоянно думают, молятся и ждут возвращения домой. Им просто необходимо внимание и забота.

Депутат Мособлдумы подчеркнул, что с ним на постоянной связи около 40 семей, чьи мужья и сыновья участвуют в СВО. Вместе решаются все возникающие проблемы. В Московской области действует комплексная система поддержки военнослужащих и их семей, которая постоянно расширяется. Среди ключевых мер:

— Налоговые и коммунальные льготы: освобождение от транспортного налога (до 150 л. с.), приостановка пеней за ЖКУ и капремонт, перерасчет за водоотведение, горячую/холодную воду (без счетчиков) и вывоз мусора на время отсутствия бойца;

— Образовательные преференции: особые права при приеме в вузы, внеочередное зачисление в детсады, бесплатные кружки и секции, питание школьников и студентов, группы продленного дня, бесплатный детский отдых;

— Газификация и трудоустройство: 100% компенсация работ по подключению к газораспределительным сетям, включая проектирование, монтаж оборудования и реконструкцию газопровода, а также содействие в поиске работы;

— Социальные и трудовые гарантии: сохранение рабочего места за участником СВО, двойной зачет времени службы в пенсионный стаж, бесплатные медконсультации и санаторно-курортное лечение;

— Финансовые условия службы по контракту в Подмосковье: зарплата от 200 тыс. рублей, а также единовременная выплата 3 млн рублей — самая крупная в стране.

«Семьи защитников находятся под постоянной заботой: дети имеют приоритет при зачислении в сады и школы. Мы последовательно усиливаем адресную поддержку, чтобы обеспечить надежный тыл нашим героям», — отметил депутат.

В Балашихе действует многофункциональный пункт отбора, где процесс поступления на службу максимально быстрый и комфортный. Его главный принцип — «все в одном месте»: от медкомиссии до подписания контракта. После этого бойцов распределяют в конкретные воинские части.

О центре в Балашихе

Фото - © Медиасток.рф

В Московской области подписать контракт с Минобороны можно в едином центре отбора кандидатов на службу по контракту, который работает по принципу одного окна. В одном месте мужчины могут пройти медицинское обследование, оформить перечень документов, а также, в случае необходимости, получить консультации узких специалистов. Например, юристов и банковских сотрудников.

На период обследования и прохождения курсов первой боевой подготовки контрактникам предоставляют временное жилье, а также трехразовое сбалансированное питание.

Территориально центр находится на Восточном шоссе во владении 2.

О деньгах

Фото - © Медиасток.рф

Российские контрактники на сегодняшний день получают гарантированно высокую зарплату, которая начинается от 204 тысяч рублей. Финальная сумма формируется с учетом звания конкретного бойца, а также наличия у него боевых или государственных наград. Род выполненных задач в зоне соприкосновения с противником также учитывается.

Более того, при подписании контракта в Московской области бойцы единовременно получают одно из самых высоких по стране пособий в размере 3 млн рублей. Таким образом, вместе с разовой выплатой и ежемесячной зарплатой контрактники только за один год службы могут получить 5,5 млн рублей.

Контакты

Фото - © Медиасток.рф

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Московское высшее общевойсковое командное училище, где ежедневно проводятся занятия: от штурма окопов до пилотирования дронов. Глава региона убедился в качестве подготовки будущих операторов беспилотников в центре «Витязь». С сентября 2025 года в училище начал работу факультет для создаваемых в РФ войск беспилотных систем.

«Это легендарное училище, очень известное, которое готовит профессионалов, участвующих в самых сложных военных операциях. <…> Мы заинтересованы, чтобы ребята, которых обучают работе с БПЛА, могли выполнять самые непростые задачи, чтобы на высоком уровне были элементы тактической медицины и многое другое. А это возможно, когда есть опытные командиры, инструкторы. Мы видим, как здесь все это успешно реализуется», — сказал Воробьев.

Операторов дронов в Московской области обучают в центре «Витязь», который расположен в Балашихе. Курс обучения составляет 30 дней и включает теоретические занятия, практические занятия на симуляторах, конструирование дронов, тренировки в полевых условиях, навыки радиосвязи и маскировки. В центре «Витязь» также ведется подготовка специалистов в области связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), аналитики и инженерного дела.

Узнать подробности можно по телефону +7 495 990-90-90, на официальном сайте или в Telegram-боте.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.