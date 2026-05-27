Старшая дочь рэпера Тимати завела страницу в Instagram*
Фото - © @alisa_yunusova_official
Старшая дочь рэпера Тимура Юнусова, известного как Тимати, завела страницу в запрещенной соцсети Instagram*. Алиса Юнусова будет вести аккаунт под надзором знаменитой бабушки.
Пока на странице девочки всего лишь одна публикация — короткий Reels, в котором Алиса объявляет о появлении блога и анонсирует интересную новость-сюрприз. О ней дочь рэпера обещает рассказать на следующий день.
В шапке профиля девочки написана цитата из сказки «Алиса в стране чудес». Это слова известного персонажа — Чеширского Кота: «Серьезное отношение к чему бы то ни было в этом мире является роковой ошибкой». Блог она будет вести в соавторстве с Симоной Юнусовой — ее бабушкой.
Алиса — старшая дочь рэпера от отношений с Аленой Шишковой. Девочка большую часть времени проводит с бабушкой. Также у Тимати есть сын Ратмир от Анастасии Решетовой и дочь Эмма от Валентины Петровой. Все три пассии артиста — модели.
* Принадлежит компании Meta признанной экстремистской и запрещенной в РФ.
