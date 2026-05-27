В Наро-Фоминске последний звонок отпраздновали 802 выпускника

26 мая во всех школах Наро-Фоминского округа прозвенел последний звонок. Трогательный праздник на пороге взрослой жизни собрал вместе выпускников, педагогов и родителей.

Впереди у ребят экзамены, поэтому традиционное пожелание «Ни пуха ни пера!» звучало не один раз. Выпускники, как и положено, отвечали правильно. Праздник последнего звонка отгремел в 24 школах округа. Учебный год завершился для 22 тысяч школьников, но главные герои дня — выпускники. Из девятых классов в этом году оканчивают школу 2105 человек, из одиннадцатых — 802.

Часть из них претендуют на медали. Взрослые верят в каждого: ребята обязательно подтвердят свои оценки и знания — к этому важному этапу они готовились изо всех сил.

Глава округа Роман Шамнэ поздравил педагогов и выпускников наро-фоминской школы № 7. Этот образовательный комплекс по праву считается одним из флагманов образования округа. Праздник прошел в лучших традициях: школьная форма, слова благодарности, огромные букеты цветов, вальс, напутствия и символический звон последнего звонка для 32 выпускников 11-го «А» и сотни девятиклассников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.