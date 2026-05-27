Кипрский журналист Алекс Христофору осудил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за высказывания в адрес России и стран Балтии. По его мнению, ее слова нанесли ущерб самому Евросоюзу, сообщает «Царьград» .

Алекс Христофору на своем YouTube-канале жестко раскритиковал недавнее выступление Урсулы фон дер Ляйен на пресс-конференции в Вильнюсе с президентами Литвы, Латвии и Эстонии.

Председатель Еврокомиссии похвалила балтийские страны за реакцию на инцидент с дронами и выступила с резкими заявлениями в адрес России.

«Нужно быть абсолютно сумасшедшим и безрассудным, чтобы похвалить стойкость балтийских стран за призывы к войне с ядерной державой. Это унижение для всего ЕС, а не благодарность для Прибалтики», — заявил Христофору.

По его мнению, подобные высказывания не наносят ущерба Москве, а подрывают позиции самого Евросоюза и усиливают эскалацию.

«И этот человек еще хочет, чтобы Россия вела с ЕС переговоры после таких абсурдных заявлений», — резюмировал журналист.

