Налог на НДС лишил ВСУ тысяч наземных дронов

Возврат 20% НДС на электромобили на Украине привел к резкому росту цен на наземные роботизированные комплексы и задержкам поставок. Военные могут недополучить тысячи аппаратов, сообщает «Царьград» .

С начала 2026 года наземные роботизированные комплексы на Украине фактически приравняли к гражданским электромобилям. После окончания налоговых льгот 1 января на такую технику вновь распространился 20% НДС.

Производители лишились пятой части бюджета, а часть контрактов оказалась под угрозой срыва. Компании сообщили о росте цен и задержках поставок до полугода, некоторые начали сокращать сотрудников.

Глава Украинского совета оборонной промышленности Игорь Федорко заявил, что масштаб проблемы значителен.

«Если бы не этот налог, военные смогли бы закупить на 5 тысяч наземных беспилотников больше только за первую половину года», — пояснил эксперт.

По его словам, при плане в 25 тысяч аппаратов за полугодие речь идет о существенном сокращении поставок. В парламенте зарегистрировали законопроект № 15259 о нулевой ставке НДС на боевую технику. Даже при его оперативном принятии отрасли потребуется несколько месяцев на восстановление производства.

При этом беспилотники-камикадзе и самолеты НДС не облагаются.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.