В Египте мошенники крадут деньги под видом продажи билетов в музей

Власти Египта закрыли более 50 фальшивых сайтов с продажей «билетов в музей»

Администрация Большого Египетского музея предупредила о десятках поддельных сайтов, через которые туристы теряют деньги при покупке билетов. Уже заблокировано более 50 ресурсов, сообщает «Царьград» .

Ажиотаж вокруг сокровищ Тутанхамона у пирамид Гизы спровоцировал волну интернет-мошенничества. Злоумышленники создают сайты-двойники и фальшивые страницы в соцсетях, копируя официальный портал музея.

Гендиректор GEM Ахмед Гонейм сообщил, что служба безопасности ежедневно выявляет новые ресурсы. По его словам, мошеннические площадки создают как в Египте, так и за рубежом.

Преступники предлагают «мгновенную продажу» билетов и крупные скидки. После ввода данных банковской карты туристы лишаются не только билета, но и средств на счете.

Наибольший риск касается самостоятельных путешественников, которые пытаются сэкономить или пройти без очереди. Участники пакетных туров получают билеты через туроператоров.

Эксперты советуют пользоваться только официальным сайтом на государственном домене .eg, подтвержденным министерством древностей Египта. Не следует переходить по ссылкам на старые адреса и вводить CVV-код или пароль от онлайн-банка — такие требования указывают на мошенников.

