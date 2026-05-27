Политолог спрогнозировал сложный визит Путина в Астану

Политолог Дмитрий Верхотуров заявил, что значительная часть визита Владимира Путина в Астану будет посвящена решению суда Международного финансового центра «Астана» по иску к «Газпрому».

По мнению востоковеда Дмитрия Верхотурова, предстоящий государственный визит президента России в Казахстан будет непростым из-за накопившихся вопросов.

«Я думаю, что большая половина визита будет (ред. — посвящена) разговору на тему решения суда Астанинского финансового центра по „Газпрому“: как это понимать и какое место Казахстан теперь занимает, принимать его как союзника, как не союзника. Думаю, что разговор будет тяжелым. Причем здесь вопрос не в том, что там они скажут на словах, они могут сказать что угодно, а именно, к какой политике придерживаться де-факто», — пояснил эксперт в эфире радио Sputnik.

Он также отметил, что Казахстан, являясь членом Организации Договора о коллективной безопасности, не оказывает поддержки России в рамках СВО.

«От Казахстана никакой помощи на СВО не поступает, даже на словах. И это становится все более и более нетерпимой историей. Дело в том, что Казахстан является формально военным союзником России, как член ОДКБ. И в данном случае, по крайней мере с ситуацией с Курской области он обязан был высказаться, что „мы готовы хотя бы батальон послать“, то есть хотя бы формально отметится, даже этого не было», — подчеркнул Дмитрий Верхотуров.

По словам политолога, на позицию Астаны влияет давление Запада, где сосредоточены финансовые интересы страны.

27–29 мая Владимир Путин посетит Казахстан по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева. Лидеры обсудят состояние и перспективы стратегического партнерства.

