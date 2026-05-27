Муж избил до ЧМТ и отобрал детей: мать борется за свои права под Иркутском

Жительница рабочего поселка Маркова Иркутской области пожаловалась в Instagram* на многодневную разлуку с несовершеннолетними дочерьми. По словам женщины, 2 мая бывший супруг нанес ей телесные повреждения, после чего насильно увез несовершеннолетних.

Вызванный на место происшествия наряд полиции якобы не приехал. Прибывшая позднее подруга пострадавшей была вынуждена вызвать бригаду скорой помощи из-за потери заявительницей сознания.

Были оформлены официальные документы о травмах и повреждении автомобиля, на который мужчина бросил бывшую жену. Однако они не возымели действия. Правоохранительные органы прекратили проверку из-за отсутствия состава преступления. Попытки обжаловать это решение через прокуратуру также не принесли результатов.

Суд вынес решение об определении места жительства детей с отцом. Однако саму мать на судебные заседания якобы никто не вызывал.

При этом органы опеки и попечительства даже не посещали ее благоустроенную трехкомнатную квартиру. Там у каждого ребенка оборудована отдельная комната. В данный момент женщина со вторым адвокатом пытается обжаловать и отменить данное постановление, но юридический процесс затягивается.

Параллельно с судебными тяжбами отец якобы полностью изолировал дочерей от общения с матерью. Он запрещает им отвечать на сообщения и выходить к ней в школе.

По словам автора обращения, бывший муж уже вступил в новый брак и переложил обязанности по воспитанию девочек на новую супругу, пока сам находится на работе. Из-за жестких запретов со стороны отца старшая дочь уже пропустила свой последний звонок в школе.

Младшая лишилась возможности попасть на выпускной вечер в детском саду. Пострадавшая продолжает писать обращения во все инстанции, пытаясь добиться права хотя бы увидеть детей.

«Человек нанес мне тяжелые травмы, у меня сотрясение мозга, черепно-мозговая травма, частичная потеря слуха, растяжение связок и множественные ушибы», — добавила пострадавшая в описании под видео.

