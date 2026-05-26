Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя скептически оценил перспективы проведения международного расследования удара по колледжу в Старобельске. По словам дипломата, он заранее знает, чем закончится попытка организовать такую проверку под эгидой всемирной организации — по сути, ничего не будет, пишет ТАСС .

Причиной своего пессимизма постпред назвал позицию ООН, которая, как он считает, неизменно ссылается на суверенитет Украины и необходимость соблюдать ее территориальную целостность. Дипломат предположил, что в организации заявят: они могут зайти на эту территорию только с украинской стороны, а значит, полноценного расследования не получится.

«Так что я скептически отношусь к расследованию этой трагедии под эгидой ООН», — резюмировал Небензя.

Речь идет об атаке на колледж в городе Старобельск, который находится в Луганской Народной Республике. Российская сторона возлагает ответственность за этот удар на Вооруженные силы Украины. В Москве неоднократно заявляли, что подобные происшествия требуют самого пристального внимания международного сообщества и объективного расследования.

