Роберт Кеннеди-младший поймал двух змей голыми руками

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший неожиданно примерил на себя роль укротителя змей. Прямо территории своего дома, расположенного возле океана, он голыми руками поймал двух рептилий, которым не повезло заползти к нему в гости, сообщает РЕН ТВ .

Весь процесс чиновник заснял на камеру и выложил в Сеть. Судя по видео, рептилии были настроены отнюдь не дружелюбно.

На опубликованных кадрах видно, что две небольшие змеи забились в угол дома, к ним подошел Кеннеди-младший и поймал обеих голыми руками. Несмотря на неоднократные укусы, Кеннеди-младший сохранил невозмутимое выражение лица и даже не подал вида, что ему больно. Он довольно улыбался и демонстрировал свой «улов».

Политик не уточнил, к какому именно виду относятся пойманные рептилии и были ли они ядовитыми. О дальнейшей судьбе змей также ничего не сообщается.

