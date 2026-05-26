Фейерверк взорвался в руках у индианки на дне рождения ее дочки

Фейерверк взорвался в руках у индианки во время празднования дня рождения ее дочери, сообщает SHOT .

Женщина получила сильные сильные ожоги, огонь спалил ей волосы, на шее, руках и лице слезла кожа.

Отмечается, что 25-летняя девушка по имени Симран решила устроить праздник для 3-летней дочки.

Семья отмечала день рожденияв ресторане торгового центра в Нью-Дели. Женщина взяла пиротехнический пистолет, запустила фейерверк, и он рванул у нее в руках.

Пострадавшую госпитализировали.

Ранее минимум 13 человек погибли и десятки пострадали в результате мощного взрыва на фабрике фейерверков в штате Керала на юге Индии.

