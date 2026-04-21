сегодня в 21:24

Минимум 13 человек погибли при мощном взрыве на фабрике фейерверков в Индии

Минимум 13 человек погибли и десятки пострадали в результате мощного взрыва на фабрике фейерверков в штате Керала на юге Индии, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как на территории предприятия прогремел мощный взрыв. Затем в небо полетели фейерверки.

В момент взрыва в цехе находились около 40 рабочих, после него начался сильный пожар, а также обрушилось несколько производственных помещений. Минимум 17 человек были госпитализированы. Многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Спасательные работы на месте взрыва сейчас продолжаются, но осложняются риском повторных взрывов.

В настоящее время специалисты устанавливают причины происшествия. По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.