США разрешили Польше производить ракеты для Patriot
Фото - © Wikipedia.org
Госдепартамент США выдал Польше предварительное разрешение на производство ракет для зенитных комплексов Patriot. Об этом заявил замминистра обороны Цезарий Томчик, сообщает «Царьград».
Он рассказал, что Вашингтон одобрил планы по локализации выпуска ракет PAC-3 для систем Patriot на польских предприятиях оборонной промышленности.
«Изначально американцы выражали сомнения относительно способности польской стороны производить ракеты PAC-3 для систем Patriot. Однако после нашего визита в США ситуация изменилась, и мы получили предварительное одобрение от Госдепартамента на изготовление ракет для комплексов Patriot. Эти боеприпасы будут выпускаться польским оборонно-промышленным комплексом. Это будет зависеть от формирования консорциума, но у нас есть необходимый потенциал», — цитирует слова Томчика издание RMF24.
По его словам, США также могут поддержать запуск в Польше производства дальнобойных ракет для систем HIMARS и ракет Hellfire для вертолетов Apache.
Ранее о намерении наладить собственное производство ракет для комплексов Patriot заявляла Германия.
