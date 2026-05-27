США разрешили Польше производить ракеты для Patriot

Госдепартамент США выдал Польше предварительное разрешение на производство ракет для зенитных комплексов Patriot. Об этом заявил замминистра обороны Цезарий Томчик, сообщает «Царьград» .

Он рассказал, что Вашингтон одобрил планы по локализации выпуска ракет PAC-3 для систем Patriot на польских предприятиях оборонной промышленности.

«Изначально американцы выражали сомнения относительно способности польской стороны производить ракеты PAC-3 для систем Patriot. Однако после нашего визита в США ситуация изменилась, и мы получили предварительное одобрение от Госдепартамента на изготовление ракет для комплексов Patriot. Эти боеприпасы будут выпускаться польским оборонно-промышленным комплексом. Это будет зависеть от формирования консорциума, но у нас есть необходимый потенциал», — цитирует слова Томчика издание RMF24.

По его словам, США также могут поддержать запуск в Польше производства дальнобойных ракет для систем HIMARS и ракет Hellfire для вертолетов Apache.

Ранее о намерении наладить собственное производство ракет для комплексов Patriot заявляла Германия.

