Девушку с кальяном на куличе приговорили к 3 годам колонии

Мировой суд в московском Лефортово приговорил 27-летнюю девушку к трем годам и 25 дням колонии общего режима за кальян на пасхальном куличе. Судья огласила приговор, после чего осужденную взяли под стражу прямо в зале заседаний, сообщает «Осторожно, новости» .

Прокуратура изначально запрашивала для девушки более строгое наказание — 3 года и 2 месяца колонии. Отягчающим обстоятельством стало то, что в 2025 году Белоусова уже получала трехлетний условный срок по делу о хранении наркотиков.

Новое правонарушение девушка совершила, находясь под условным осуждением, что и повлияло на решение суда назначить реальное лишение свободы.

В своем последнем слове девушка попросила о снисхождении и замене колонии на штраф. Она заявила, что полностью признает вину и искренне раскаивается.

«Я теперь знаю, насколько важны атрибуты Святой Пасхи. Я верующая, хожу в церковь», — сказала девушка.

Также она сообщила, что ее отец и брат участвуют в специальной военной операции, а сама она работает и имеет подработку. Суд, однако, не счел эти доводы достаточными для смягчения приговора.

Инцидент с кальяном в куличе вызвал бурную реакцию в соцсетях и со стороны религиозных деятелей, которые неоднократно призывали наказать девушку по всей строгости закона.

