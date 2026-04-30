Дело россиянки, которая изготовила кальян на куличе, передали в суд Москвы
Фото - © Evseev / Фотобанк Лори
Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Саранска, которая сделала кальян на куличе в московском баре, сообщает Информационный центр СК России.
27-летней фигурантке вменяют ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).
13 апреля, находясь в баре не Сретенке, девушка изготовила кальян на основе кулича — традиционного атрибута пасхального праздничного стола. Она сняла процесс на видео и выложила в соцсети, чем оскорбила религиозные чувства верующих.
Обвиняемая была вызвана на допрос, где созналась в содеянном и извинилась. Ранее ей избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Следователи СК собрали достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело было передано в суд.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.