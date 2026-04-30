В Нидерландах могут отменить 130 матчей из-за футболистов-«нелегалов»

Футбольные власти Нидерландов начали проверку более 130 матчей из‑за возможных нарушений при регистрации игроков, сменивших гражданство, сообщает «Царьград» со ссылкой на ESPN.

Ассоциация изучает случаи, когда футболисты с голландским происхождением и двойным гражданством могли быть заявлены за клубы с нарушением правил. Речь идет об игроках, получивших гражданство Индонезии, Суринама и Кабо-Верде для выступления за сборные этих стран.

По данным EPSN, после смены гражданства некоторые спортсмены могли утратить статус граждан Евросоюза. В таком случае им требовалось оформить разрешение на работу в Нидерландах.

Проверка затрагивает различные дивизионы, включая профессиональные лиги. Если нарушения подтвердятся, возможны аннулирование результатов более 100 матчей или их переигровка. Окончательные решения пока не приняты.

