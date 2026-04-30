Воробьев и Щеголев встретились с финалистами программы «Герои Подмосковья»

«Герои Подмосковья» — продолжение федеральной образовательной программы «Время Героев», реализуемой по инициативе президента РФ. Проект направлен на подготовку высококвалифицированных, компетентных кадров из числа бойцов СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в коммерческих организациях области.

«В любом возрасте учиться сложно, а в зрелом, особенно после того, через что вы прошли, принять это решение еще сложнее. Причем конкуренция сумасшедшая, нужно пройти все отборы. Но вы смогли это сделать. Мы вместе с Игорем Олеговичем здесь, чтобы познакомиться, лично вас узнать, где-то помочь или ответить на ваши вопросы. Наша задача сделать так, чтобы максимальное количество ребят нашли себя в новой роли, в новом амплуа. Ведь найти то, что тебе по душе, что нравится — сложно. Поэтому мы регулярно стараемся с вами встречаться, главы, в том числе, вовлечены в эту работу. Нам важно, чтобы был результат, чтобы после завершения региональной программы финалисты „Героев Подмосковья“ были востребованы», — сказал губернатор.

Принять участие в программе захотели почти 2,5 тыс. человек из 69 регионов. 63 бойца стали ее выпускниками — это бойцы из Подмосковья, Москвы, Запорожской области, Краснодарского края, Калининграда, Свердловской области и т. д. имеющие управленческий опыт, а также боевые заслуги и награды, полученные в ходе спецоперации.

Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова

Участники региональной программы в конце апреля завершили годовое обучение, включающее очные модули, а также стажировку под руководством наставников. В финале обучения бойцы представили свои проекты.

По словам Щеголева, участники региональной образовательной программы «Герои Подмосковья» должны понимать, что нужно помогать не только тем организациям, где они будут работать, но и другим бойцам, возвращающимся с передовой.

«Мы все ждем Победы в специальной военной операции. Вы свой вклад в нее уже внесли. Мы тоже стараемся на своих местах делать все, что от нас зависит. Президент поставил задачу — помочь найти вам себя в мирной жизни и выразил надежду, что вы, сможете использовать свой опыт, чтобы помочь нам улучшить качество управления, а также станете проводниками политики поддержки ветеранов. На всех вас лежит особая ответственность. Вы получили возможность приобрести новые знания, прийти на интересную работу. И, соответственно, ваши товарищи, которые еще воюют, будут смотреть на вас, как на людей, к которым в первую очередь можно будет обратиться в поисках тех или иных решений», — сказал Щеголев.

20 финалистов «Героев Подмосковья» еще до того, как получили дипломы, начали работать в органах власти, в подведомственных учреждениях, на предприятиях. Они активно участвуют в общественно-политической жизни региона. Четверо были избраны муниципальными депутатами.

Выпускник региональной программы Святослав Варанкин на передовой занимался координацией артиллерии, принимал участие в операциях по задержанию разведгрупп противника. Он удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством II степени с мечами», а также медали «За отвагу».

«У нас была не только теоретическая подготовка, но и много практики, что очень здорово. Мы посмотрели как все работает „на земле“, узнали систему изнутри. Это очень интересный формат обучения. Уверен, что все участники будут применять приобретенные знания и навыки», — сказал он.

Еще один участник программы «Герои Подмосковья» Александр Манаенко трудится в администрации г. о. Реутов — отвечает за территориальную безопасность. Он также возглавляет Реутовское отделение Ассоциации ветеранов СВО. Мужчина успешно сдал квалификационные экзамены и стал одним из финалистов программы.

«Мы, как люди военные, не совсем понимали все нюансы гражданской, муниципальной службы, видели лишь какие-то вещи со стороны. А в ходе обучения получили понимание структуры, разных внутренних процессов. Все знания и навыки, которые дали нам преподаватели, очень помогли разобраться в этой системе. А также, конечно, стажировки, работа с наставником», — сказал он.

Всего в Подмосковье работает 55 отделений Ассоциации ветеранов СВО в разных округах — более 3,7 тыс. человек, в том числе 42 участника программы «Герои Подмосковья», 8 из которых возглавляют местные отделения.

«Работа Ассоциации ветеранов СВО в Московской области — один из ключевых примеров того, как бойцы продолжают служить своей стране уже в мирной жизни. За год работы Ассоциация стала важной опорой для бойцов — сегодня это 55 местных отделений, которые объединили более 3,7 тыс. человек. Это те люди, которые еще недавно выполняли боевые задачи, проявляли мужество и отвагу на передовой, а теперь направляют свою силу и энергию на помощь другим: поддерживают боевых товарищей, помогают им адаптироваться к мирной жизни, заботятся о семьях героев. Всего за год работы в Ассоциацию поступило около 2,5 тыс. обращений, и практически все они были уже отработаны», — отметил губернатор.

Члены Ассоциации ветеранов СВО занимаются сбором и отправкой гумпомощи, создают доступную среду для ветеранов с ограниченными возможностями здоровья, помогают бойцам, вернувшимся с передовой в трудоустройстве и т. д.

Один из членов Дмитровского отделения Ассоциации ветеранов СВО — Герой России, летчик-космонавт РФ, парашютист-испытатель Евгений Тарелкин. Он выполнял сложнейшие задачи в качестве оператора беспилотных летательных систем на передовой.

«Я, в том числе, состою в Ассоциации Героев России, отвечаю за патриотическое воспитание молодежи. Еще в 2019–2020 гг. начал ездить в Донецк, Луганск с гуманитарной миссией, плюс общался с детишками, рассказывал им о космосе. Бывал там практически каждые 2-3 месяца. А когда началась СВО, то я, конечно же, не смог остаться в стороне и пошел добровольцем, был начальником разведывательно-ударного расчета бригады беспилотной авиации», — сказал он.

Меры поддержки для участников СВО

В Подмосковье для участников СВО и их семьей, кроме 41 федеральной меры поддержки, действуют 36 региональных. Это помощь с оформлением документов и льгот, прохождением реабилитации, обучением и трудоустройством.

С 1 сентября 2025 года в Московской области заработала цифровая комплексная услуга «Защитники Отечества». По одному заявлению можно дистанционно получить 17 мер поддержки, включая бесплатный проезд, компенсацию ЖКУ и ОСАГО, выплаты на такси или за земельный участок.

Подробная информация о мерах поддержки участников СВО и их семей — на портале «Госуслуги». Работает также горячая линия 122 (добавочный 6).

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.