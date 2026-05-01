Забег «Рекорды Победы» впервые прошел в лесопарке «Банный лес» в Красноармейске. Дистанцию в 1945 метров преодолели более 200 человек.

Патриотическая акция еще молодая, но уже успела стать по-настоящему народной. На старт вышли не только жители Красноармейска, но и гости из Ивантеевки, города Пушкино и окрестностей.

Дистанцию открыли замглавы округа Пушкинский Елена Панькив, депутат Дмитрий Кульков, представители окружной администрации Денис Шибаев и Михаил Стокоз, а также воспитанник детской спортшколы Красноармейска, вратарь футбольной команды Сафо Расулов. На финише Дмитрий Кульков передал флаг «Рекорды Победы» единомышленникам в Ивантеевке.

Одной из первых финишировала хирург Анна Чиган. Она бежала вместе с сыном-подростком Георгием. Анна выросла на живых рассказах о войне и на советских военных фильмах. Она рассказала историю своего деда, который ушел воевать в 16 лет, прибавив себе в паспорте два года. Сначала был механиком, потом военным летчиком и прошел всю войну. Анна убеждена, что сейчас главное — передать память о Великой Отечественной войне новым наследникам победителей.

Замглавы муниципалитета Елена Панькив отметила, что среди участников патриотического забега много детей и подростков. На финише каждого ждали награда, горячий чай, конфеты и печенье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Губернатор отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

