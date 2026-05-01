Пентагон договорился с разработчиками ИИ в США о боевом применении их систем

Пентагон подписал договор с ведущими американскими разработчиками искусственного интеллекта (ИИ) о применении их систем в ходе боевых действий, сообщается на сайте министерства войны США.

«Военное ведомство заключило соглашения с 7 ведущими мировыми компаниями в области передовых технологий ИИ: SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft и Amazon Web Services — о внедрении их передовых технологий ИИ в секретные сети ведомства для законного оперативного использования», — говорится в письменном заявлении Пентагона.

В американском министерстве подчеркнули, что нейросети будут использованы при ведении боевых действий, в сфере разведки, а также для обеспечения деятельности ведомства в целом.

В Пентагоне добавили, что ведомство и данные стратегические партнеры едины во мнении, что лидерство Соединенных Штатов в области ИИ необходимо для обеспечения национальной безопасности.

Ранее министр войны США Пит Хегсет объявил о выделении Украине 400 млн долларов на наращивание военного потенциала.

