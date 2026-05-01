Иран передал Пакистану текст нового плана по урегулированию конфликта с США

Власти Ирана передали Пакистану новый план урегулирования вооруженного конфликта с США и Израилем, сообщает РИА Новости .

«В четверг вечером, 30 апреля, Иран передал текст нового плана Пакистану в качестве посредника в переговорах с Соединенными Штатами», — пишет иранское агентство IRNA.

На прошедшей неделе Белый дом в одностороннем порядке продлили перемирие с Ираном до завершения переговоров. Позднее Иран передал США через посредников формулу переговоров в три этапа, которая не устроила американского президента Дональда Трампа.

Ранее в ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

