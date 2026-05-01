В Киеве задержали насельника Киево-Печерской лавры УПЦ
Сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки Украины (аналог российских военкоматов) задержали насельника Киево-Печерской лавры архимандрита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Феофила.
«В Киеве ТЦК задержал насельника Киево-Печерской лавры архимандрита Феофила (Кошовенко)», — говорится в сообщении Союза православных журналистов в Telegram-канале.
В СПЖ добавили, что в настоящее время местонахождение архимандрита УПЦ неизвестно.
Ранее бывший глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет скончался в Киеве на 98-м году жизни.
