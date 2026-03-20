Бывший глава «Киевского патриархата» Филарет умер на 98-м году жизни

Экс-глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет скончался в Киеве на 98-м году жизни. Данную информацию в соцсетях распространил предстоятель созданной на расколе Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний, сообщает «Подъем» .

Митрополит Епифаний обратился ко «всей пастве Украины» с призывом молиться об упокоении души «патриарха Филарета».

Экс-президент УПЦ КП Филарет (при рождении Михаил Денисенко — ред.) был госпитализирован 9 марта в одну из столичных клиник из-за резкого ухудшения самочувствия.

В прошлом Филарет занимал пост предстоятеля канонической Украинской православной церкви Московского патриархата и выдвигался в патриархи Русской православной церкви, однако не был избран. После этого он вышел из состава РПЦ и объявил о формировании независимой Украинской православной церкви Киевского патриархата. Данная структура, как и нынешняя ПЦУ, не была признана ни одной из поместных православных церквей мира, а сам Филарет подвергся лишению сана.

В 2018 году в Киеве по итогам так называемого объединительного собора из двух не признанных мировым православием структур — УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви — была образована ПЦУ. Автокефалия ей была дарована решением Константинопольского патриарха Варфоломея. Перед собором, выполняя его условие, было объявлено о роспуске УПЦ Киевского патриархата. Руководителем новой организации избрали митрополита Епифания, а Филарет получил статус почетного патриарха ПЦУ.

Однако, не обретя в ПЦУ ожидаемого влияния, Филарет начал выступать с критикой как томоса об автокефалии, так и работы Епифания, а также провозгласил возрождение УПЦ КП. В ответ синод ПЦУ отстранил его от управления Киевской епархией, а министерство юстиции Украины сообщило о ликвидации УПЦ КП. Филарет обвинил руководство ПЦУ в сотрудничестве с властями и стремлении ликвидировать Киевский патриархат.

