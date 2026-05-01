Магнит и чип под кожей: житель США превратил руку в многофункциональный гаджет

Энтузиаст из Соединенных Штатов превратил свою руку в многофункциональный гаджет, напичканный имплантами. При этом все чипы умелец имплантировал под кожу самостоятельно, без анестезии и помощи хирургов, сообщает Baza .

История началась шесть лет назад с трех устройств, которые вживлялись под кожу. Два из них были инъекционными, а третье представляло собой гибкую пластину. Со временем этот набор перестал устраивать парня, и он решил обновиться.

Самым крупным «апдейтом» стала гибкая пластина, которой мужчина пользуется почти ежедневно. На нее записан специальный софт для входа в аккаунты без пароля, генерации кодов двухфакторной аутентификации, а также для хранения криптокошелька и зашифрованного текста.

В пальце установлен микрочип с памятью на 8 килобайт, который выполняет функции ключа или пропуска. На ребре ладони находится банковский имплант, синхронизированный с дебетовой картой. При совершении оплаты рядом с имплантом загорается светящаяся капсула. Когда срок действия карты подходит к концу, устройство перенастраивают на новую карту.

Помимо этого, энтузиаст вживил себе под кожу два магнита: один поменьше, а второй побольше. Благодаря им к руке сами прилипают шурупы, гвозди и мелкие инструменты. Наиболее сильный магнит способен удержать груз весом до 2,5 кг.

Американец тщательно стерилизовал инструменты для самостоятельного вживления чипов, но настоятельно не рекомендует повторять подобное. Впрочем, пользователи в интернете такой подход не оценили и посоветовали молодому человеку обратиться к врачу.

