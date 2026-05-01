В Лобне открыли обновленный мемориал «Зенитное орудие»

Мемориал посетил руководитель областной Ассоциации ветеранов СВО Кирилл Лосунчуков. В своем выступлении Кирилл Сергеевич подчеркнул важность сохранения исторической памяти и ее передачи будущим поколениям. Проведя параллель между Великой Отечественной войной и современностью, он также отметил, что бойцы СВО, как и их деды, с честью и мужеством сражаются за Родину.

На церемонии открытия присутствовали участники специальной военной операции и семьи погибших бойцов. По словам выступающих, такая связь поколений придает сил.

После торжественной части глава городского округа Анна Кротова показала Лосунчукову обновленный Парк защитников Москвы. Общественное пространство сохранило свое патриотическое значение: аллеи парка посвящены истории мужества защитников Отечества. При этом парк стал современным местом отдыха для лобненцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников в регионе.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор.

