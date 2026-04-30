Новый теннисный центр откроют в Мытищах в третьем квартале 2026 года

В поселке Вешки городского округа Мытищи строят теннисный центр площадью более 4 тыс. кв. м, который планируют открыть в третьем квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В поселке Вешки городского округа Мытищи возводят новый трехэтажный теннисный центр для жителей округа. Комплекс сможет одновременно принять до 24 спортсменов, а также 25 посетителей в зонах ожидания, кафе и тренировочных залах.

В здании площадью более 4 тыс. кв. м разместят четыре современных теннисных корта, тренировочные и разминочные залы, раздевалки с душевыми, тренерские помещения, склады инвентаря, магазин спортивных товаров и кафе. Строительство началось в июне 2025 года, завершить работы планируют в третьем квартале 2026 года.

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области уже провели проверку объекта, сейчас строительная готовность составляет 23%. После окончания строительства рядом с центром обустроят дороги, тротуары, газон и парковку на 20 машино-мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.