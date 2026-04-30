В Наро-Фоминском округе вдвое увеличат выпуск стеклопакетов благодаря новому корпусу

В поселке Атепцево Наро-Фоминского округа оконный завод «ПКП Пластик» возводит новый производственно-складской корпус площадью около 4,5 тысячи квадратных метров. Объем инвестиций в проект составляет 160 миллионов рублей.

После запуска нового корпуса предприятие планирует увеличить производство стеклопакетов для ПВХ- и алюминиевых рам с 90 до 180 тысяч квадратных метров в год. На данный момент объект готов на 60%. На строительной площадке ведутся работы по устройству ограждающих конструкций, полов и внутренних перегородок.

Строительство контролирует Главное управление государственного строительного надзора Московской области. Завершить работы планируют в третьем квартале 2026 года. Проект реализуют при поддержке Центра содействия строительству при правительстве региона, который помогает бизнесу проходить необходимые процедуры и ускоряет вывод объектов на стройплощадку.

Застройщик «ПКП Пластик» осуществляет полный цикл работ: производит и монтирует пластиковые окна и светопрозрачные конструкции для жилых зданий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«Мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.