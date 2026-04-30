Синоптик Колесов пообещал теплые майские в Петербурге

Синоптик Александр Колесов сообщил, что в майские праздники в Петербурге установится теплая и преимущественно солнечная погода. Самым теплым днем станет 2 мая, сообщает «Бриф24» .

В настоящее время через Ленинградскую область проходит малоактивный атмосферный фронт. На западе региона местами ожидаются дожди, преимущественно во второй половине дня. После его прохождения начнет поступать теплый воздух.

«Поэтому праздничные выходные дни в нашем регионе ожидаются очень хорошими», — отметил синоптик.

По его словам, 1 мая сохранится облачность, однако во второй половине дня появится солнце. Полностью солнечным станет 2 мая, а 3 мая в первой половине дня также обойдется без осадков.

«Отличные выходные дни нас ждут, все на дачу и на природу», — подчеркнул Александр Колесов.

Днем 1 мая температура составит +12…+17 градусов, 2 мая — +18…+23, 3 мая — +14…+19 градусов. Ночью отрицательные температуры до −1…−3 градусов возможны только 1 мая на востоке области, затем установится устойчивый плюс.

