Правительство РФ решило ограничить ввоз терминалов иностранных спутников
Правительство России ввело ограничения на ввоз средств приема и передачи сигнала от иностранных спутников, в том числе двойного назначения, сообщает РБК.
Согласно постановлению правительства, запрещается ввоз радиоэлектронных устройств, предназначенных для работы с космическими аппаратами связи иностранных государств, если на них нет решения Госкомиссии по радиочастотам о выделении полос радиочастот.
Мера принята в целях защиты национальной безопасности. Контроль за исполнением запрета возложен на Федеральную таможенную службу и ФСБ России.
Ограничение будет действовать в течение 6 месяцев.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.