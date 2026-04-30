Правительство РФ решило ограничить ввоз терминалов иностранных спутников

Правительство России ввело ограничения на ввоз средств приема и передачи сигнала от иностранных спутников, в том числе двойного назначения, сообщает РБК .

Согласно постановлению правительства, запрещается ввоз радиоэлектронных устройств, предназначенных для работы с космическими аппаратами связи иностранных государств, если на них нет решения Госкомиссии по радиочастотам о выделении полос радиочастот.

Мера принята в целях защиты национальной безопасности. Контроль за исполнением запрета возложен на Федеральную таможенную службу и ФСБ России.

Ограничение будет действовать в течение 6 месяцев.

