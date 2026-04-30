Водитель авто погиб при атаке ВСУ в Брянской области
В Брянской области мирный житель погиб из-за атаки ВСУ. Также один человек пострадал, сообщает губернатор Александр Богомаз.
Украинские дроны-камикадзе атаковали хутор Чаков Погарского района. В том числе был нанесен удар по движущемуся автомобилю.
«К сожалению, водитель автомобиля погиб. Осколочные ранения получил пассажир», — рассказал Богомаз в своем Telegram-канале.
Пострадавший был доставлен в больницу. Ему оказали необходимую медпомощь.
Губернатор добавил, что родным погибшего будет оказана поддержка и материальная помощь.
