сегодня в 23:37

Водитель авто погиб при атаке ВСУ в Брянской области

В Брянской области мирный житель погиб из-за атаки ВСУ. Также один человек пострадал, сообщает губернатор Александр Богомаз.

Украинские дроны-камикадзе атаковали хутор Чаков Погарского района. В том числе был нанесен удар по движущемуся автомобилю.

«К сожалению, водитель автомобиля погиб. Осколочные ранения получил пассажир», — рассказал Богомаз в своем Telegram-канале.

Пострадавший был доставлен в больницу. Ему оказали необходимую медпомощь.

Губернатор добавил, что родным погибшего будет оказана поддержка и материальная помощь.

