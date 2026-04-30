«Мне уже все равно»: 70-летняя Крис Дженнер ответила на критику подтяжки лица

70‑летняя Крис Дженнер опровергла слухи о том, что она недовольна результатами подтяжки лица, которая обошлась американской телезвезде в 300 тыс. долларов.

Ранее в Сети распространились слухи, что участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» оказалась разочарована результатами подтяжки. Она якобы находилась в отчаянии и планировала повторную операцию.

«Эти заголовки о моей подтяжке лица правда сводят меня с ума. Сейчас они гласят, что я ненавижу свою подтяжку и очень злюсь на своего хирурга Стивена Ливайна, что абсолютно не соответствует действительности. В 70 лет мне уже все равно, что обо мне думают», — заявила Дженнер в подкасте Khloé in Wonder Land.

Она добавила, что «не нуждается ни в чьем одобрении». Дженнер любит свое лицо и довольна своим внешним видом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.