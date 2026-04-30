Новая скульптура известного уличного художника Бэнкси появилась в Лондоне
В центре Лондона на площади Ватерлоо появилась новая работа, которую приписывают известному уличному художнику Бэнкси. Инсталляция привлекла внимание множества людей, сообщает РИА Новости.
Скульптура изображает мужчину в деловом костюме, шагающего к краю постамента. Его обзор закрывает флаг. На задней стороне пьедестала выгравирована фирменная подпись художника.
Сам Бэнкси подтвердил свое авторство только вечером в четверг, опубликовав в соцсети видеоролик с ночным монтажом статуи с помощью крана-подъемника. Скульптура установлена недалеко от памятника королю Эдуарду VII и напротив мемориала Крымской войны.
Постамент сделан из легкого материала. Утром инсталляция стояла открыто, однако к 11:00 (13:00 мск) вокруг нее появилось временное ограждение. Несмотря на это, работа Бэнкси вызвала ажиотаж — вокруг нее постоянно находится толпа людей.
