Новая скульптура известного уличного художника Бэнкси появилась в Лондоне

Скульптура изображает мужчину в деловом костюме, шагающего к краю постамента. Его обзор закрывает флаг. На задней стороне пьедестала выгравирована фирменная подпись художника.

Сам Бэнкси подтвердил свое авторство только вечером в четверг, опубликовав в соцсети видеоролик с ночным монтажом статуи с помощью крана-подъемника. Скульптура установлена недалеко от памятника королю Эдуарду VII и напротив мемориала Крымской войны.

Постамент сделан из легкого материала. Утром инсталляция стояла открыто, однако к 11:00 (13:00 мск) вокруг нее появилось временное ограждение. Несмотря на это, работа Бэнкси вызвала ажиотаж — вокруг нее постоянно находится толпа людей.

