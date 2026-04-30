Петухова спрогнозировала рост цен на новостройки до 15% в 2027 году

Директор департамента сопровождения продаж «ОМ Девелопмент» Людмила Петухова заявила, что новые квартиры в России в 2027 году могут подорожать на 10–15%. Это связано с восстановлением спроса и ограниченным предложением, сообщает Газета.ru .

Петухова считает, что рост цен сохранится на фоне снижения ипотечных ставок и сокращения объемов новых проектов.

«Рост цен на квартиры в новостройках в 2027 году сохранится. Это связано с сочетанием нескольких факторов. В первую очередь спрос постепенно восстанавливается на фоне снижения ипотечных ставок: даже переход к уровню около 12–13% уже заметно расширяет круг покупателей. Второй важный фактор — ограниченное предложение. В предыдущие годы девелоперы сокращали объемы запуска новых проектов, соответственно, пока рынок будет стабилизироваться, конкуренция за доступные квартиры будет выше», — отметила Петухова.

Эксперт добавила, что себестоимость строительства выросла из-за подорожания материалов, проектирования и подрядных работ. Это усиливает давление на цены.

По оценке Петуховой, рынок адаптировался к более дорогому жилью за счет рассрочек и субсидированных программ. Основной способ сэкономить — покупка на ранней стадии строительства, где разница с готовым жильем достигает 10–20%.

Она также рекомендовала проверять динамику цен за последние шесть–девять месяцев, чтобы не попасть на искусственно завышенные «скидки» в 25–35%.

