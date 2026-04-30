Останки миллиардеров подняли спустя 3 года после трагедии с батискафом «Титан»

Родственники погибших в результате трагедии с батискафом «Титан» в Атлантическом океане при погружении к обломкам «Титаника», получили останки лишь почти 3 года спустя, сообщает «Царьград» .

Как пишет британская газета The Guardian, окончательные заключения экспертов утверждают, что гибель экипажа была мгновенной из-за разрушения корпуса. Ошибки в проектировании стали причиной крушения батискафа. Корпус аппарата не выдержал давления и разрушился за доли секунды.

У специалистов ушли месяцы на проведение ДНК-анализа. Часть биологического материала оказалась настолько перемешанной, что идентифицировать ее не представилось возможным. В результате катастрофы летом 2023 года погибли 5 пассажиров: британский миллиардер Хэмиш Хардинг, глава компании OceanGate Стоктон Раш, пилот Поль-Анри Наржоле, а также пакистанский предприниматель Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.

Родственница погибших Кристин Давуд впервые дала интервью, рассказав о процедуре передачи останков. По ее словам, останки были возвращены в небольших контейнерах. Кристин описала увиденное как «кашу», пояснив, что под воздействием огромного давления на глубине почти 4 км тела были разрушены.

