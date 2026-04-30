«Рожа чурбанская»: уроженку Бурятии оскорбили и избили в московском автобусе

На уроженку Бурятии напали и начали оскорблять из-за внешности в московском автобусе. Одной из пассажирок не понравилось, что женщина разговаривала на бурятском языке, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Инцидент произошел 20 апреля в Москве. Наталья С. из Бурятии ехала в рейсовом автобусе и разговаривала по телефону на бурятском языке. Неожиданно ее начала оскорблять другая пассажирка.

По словам женщины, неизвестная назвала ее «рожей чурбанской» и заявила, что девушка должна «жить в своей стране». После этого Наталью ударили. При этом она утверждает, что нападавшую поддержали и другие пассажиры автобуса.

«Вы приезжаете в нашу страну, начинаете разговаривать по телефону на каком-то своем языке. Нам всем это слушать как? Почему мы должны это слушать?» — говорит пассажирка Наталье на опубликованном видео.

Наталья пыталась объяснить, что Бурятия является частью РФ, но безуспешно. В итоге пострадавшая вызвала сотрудников полиции. Женщина рассказала, что с ней уже связались представители Бурятии в Москве — они будут держать ситуацию под контролем.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.