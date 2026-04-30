Прогуливающегося по краю высотки подростка заметили жители юга Москвы

Жители юга столицы заметили подростка, который прогуливался по краю многоквартирного жилого дома, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел в столичном районе Орехово-Борисово. На опубликованных кадрах видно, как подросток гуляет по краю крыши 20-этажного комплекса «Ясный» рядом со станцией метро «Домодедовская».

К счастью, ничего страшного не произошло — подросток самостоятельно покинул крышу высотки. Очевидцы разыскивают родителей подростка в домовых чатах, чтобы избежать возможной трагедии.

Ранее 15-летний зацепер погиб от удара током на крыше электрички на Казанском направлении МЖД. Тело подростка заметили пассажиры.

