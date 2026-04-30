Дело о взяточничестве в отношении топ-менеджеров «Эксмо» не возбуждалось

Уголовное дело о взяточничестве не возбуждалось ни в отношении топ-менеджеров издательства «Эксмо», ни по факту взяточничества, сообщает РИА Новости .

«Дела о взяточничестве не возбуждалось», — заявил знакомый с ситуацией источник издания.

21 апреля правоохранители доставили в следственный комитет для допроса гендиректора «Эксмо» Евгения Капьева, директора по дистрибуции, финансового директора и заместителя редакции № 1 по коммерческой деятельности. В редакции прошли обыски. Им предшествовал отзыв из магазинов и требования об утилизации 50 книг. Произведения попадали под закон о запрете ЛГБТ*-литературы среди несовершеннолетних.

В настоящее время все отпущенные сотрудники вернулись к работе в штатном режиме.

* Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.

