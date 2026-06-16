В Крымском районе ввели режим ЧС из-за разлива реки

Режим ЧС введен на территории всего Крымского район в Краснодарского края из-за подтопления территорий и угрозы подтопления ряда населенных пунктов, сообщается в Telegram-канале администрации района.

«В Крымском районе введен режим „Чрезвычайная ситуация“ на территории всего муниципалитета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вода в районе хутора Западного Троицкого сельского поселения продолжает заливать поля и подходить к населенным пунктам.

По данным администрации, затоплены хутор Западный и СНТ «Йодник», населенные пункты Троицкого, Кеслеровского, Киевского и Южного сельских поселений находятся под угрозой затопления.

Ранее режим ЧС был введен на территории Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений. После прорыва дамбы вода затопила более 4,3 тыс. га сельхозземель.

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