Подростка-зацепера убило током на крыше электрички в Подмосковье — подробности
Фото - © Медиасток.рф
В Раменском на крыше электрички погиб 15-летний подросток, увлекавшийся зацепингом. Он получил удар током от оборудования под напряжением, сообщает сайт MK.Ru.
Трагедия произошла днем на станции Раменское Казанского направления. Тело подростка на крыше вагона заметили пассажиры электрички.
По предварительным данным, юноша дотронулся до оборудования, находившегося под напряжением, и получил смертельный удар током. От полученных травм он скончался на месте.
Установлено, что подросток находился в компании друзей. Он воспитывался в многодетной семье, в неблагоприятных условиях.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.