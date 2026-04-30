В Раменском 15-летний зацепер погиб на крыше электрички

В Раменском на крыше электрички погиб 15-летний подросток, увлекавшийся зацепингом. Он получил удар током от оборудования под напряжением, сообщает сайт MK.Ru .

Трагедия произошла днем на станции Раменское Казанского направления. Тело подростка на крыше вагона заметили пассажиры электрички.

По предварительным данным, юноша дотронулся до оборудования, находившегося под напряжением, и получил смертельный удар током. От полученных травм он скончался на месте.

Установлено, что подросток находился в компании друзей. Он воспитывался в многодетной семье, в неблагоприятных условиях.

