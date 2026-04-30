«Бессмертный полк» 2026: как пройдет акция и как принять в ней участие

В материале РИАМО читайте о том, как пройдет акция «Бессмертный полк» в 2026 году, в каких городах она будет очной и как принять участие в онлайн-формате.

Когда пройдет акция «Бессмертный полк» Фото - © Медиасток.рф Само шествие, в тех регионах, где будет принято решение о его проведении, состоится только 9 мая, перенос не предусмотрен. Памятные мероприятия и другие форматы акции проводятся с 1 по 11 мая. 23 апреля на официальном сайте «Бессмертного полка» стартовал прием заявок на участие в акции в онлайн-формате. Завершится прием заявок 6 мая. На сайте можно не просто разместить портрет своего героя и его историю, но и оформить фотографию, улучшить ее, послушать песни Победы и создать поздравительную открытку.

В каком формате пройдет «Бессмертный полк» в 2026 году Фото - © Медиасток.рф В Москве и Московской области В Москве решения о формате проведения акции на момент публикации не принято, но принять участие в онлайн-шествии также можно. В Московской области в прошлом году акция проходила в онлайн-формате, в этом году жителей также приглашают участвовать в акции, оформив заявку на сайте. В других регионах РФ Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что шествие в регионе состоится в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Верхней Пышме и Каменск-Уральском. Три площадки для шествия подготовлены в Новосибирской области, запланирован маршрут в Казани. Также шествие пройдет в Красноярском крае, в Кемеровской области, в Самаре, в республике Саха (Якутия), в Томской области, в Забайкальском крае, республике Коми и в Алтайском крае. Решение о формате акции в Санкт-Петербурге еще не принято, в Башкортостане и Челябинской области акция пройдет в онлайн-формате.

Как принять участие в акции «Бессмертный полк» онлайн Фото - © Медиасток.рф В Московском регионе и в ряде других регионов акция пройдет онлайн, и для участия в ней необходимо рассказать о своем ветеране на сайте. Заявки принимаются до 6 мая. Само шествие можно будет смотреть онлайн 9 мая в 12:00 по местному времени. Помимо фотографий на сайте будет доступен плейлист с песнями военных лет. Там же можно узнать историю Победы, узнать о ключевых датах, создать поздравительную открытку. Для акции фотографии пройдут модерацию — их обработают, исправят неточности и опечатки. Саму фотографию родственники героев смогут улучшить и оформить.

Как принять участие в очном шествии «Бессмертного полка» Фото - © Медиасток.рф Для участия в очном шествии нужно подготовить портрет фронтовика и пройти регистрацию, если она необходима. Изготовить портрет можно самостоятельно, либо обратиться к профессионалам в местные МФЦ и фотосалоны. На штендере оптимально разместить фотографию героя, его фамилию, имя и отчество, годы жизни, звание. Если нет фотографии, можно разместить на штендере текст о своем герое, оформленный в соответствующем стиле. После подготовки штендера нужно прийти 9 мая к месту начала шествия. О нем власти сообщат заранее в СМИ и на своих ресурсах.

В каких еще форматах можно принять участие в акции «Бессмертный полк» Фото - © Медиасток.рф В социальных сетях Память о героях Великой Отечественной войны можно почтить и с помощью социальных сетей. Например, портрет своего героя можно разместить у себя на страничке. На сайте «Бессмертного полка» есть формы, которые помогут оформить фотографию и историю в стилистике Дня Победы. Можно размещать просто информацию о своих героических предках с открытками, посвященными Великой Отечественной войне. Формат «Окна Победы» Популярным стал формат «Окна Победы», который начался в период пандемии. Достаточно разместить портреты участников Великой Отечественной войны в окнах домов и государственных учреждений. Кроме того, портрет родственника можно разместить в окне автомобиля, но не снаружи и следить, чтобы изображение не было испорчено. Мероприятия в школах и детсадах Школьники и воспитанники детских садов каждый год рассказывают о своих родственниках-фронтовиках и тружеников тыла.

Где нельзя размещать фотографии фронтовиков на День Победы Фото - © Медиасток.рф Помните, что не стоит печатать портреты на одежде, так как после стирки они испортятся, да и в носке они будут искажаться.

Не нужно крепить портреты на машины снаружи, чтобы они не пачкались и не выцветали.

Нужно придерживаться принципа бережного отношения к памяти и делать так, чтобы портреты и истории выглядели достойно и не оказались порванными или грязными. Поэтому и о портрете после шествия стоит позаботиться и не выбрасывать его, а сохранить.

Коротко об акции «Бессмертный полк» в 2026 году

Фото - © Медиасток.рф

Дополнительные способы участия