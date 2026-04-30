Вооруженная кухонным ножом юная школьница напала на учителя в Москве

сегодня в 14:45

Ученица напала на учителя с ножом в школе в столичном Ховрине

Ученица четвертого класса московской школы напала с кухонным ножом на учителя. Педагог получила ранения, сообщает «112» .

Инцидент произошел днем 29 апреля в районе Ховрино. Учителю смогли оперативно оказать помощь.

В администрации общеобразовательного учреждения заявили, что госпитализация понадобилась напавшей девочке. По какой причине, не сообщается.

По предварительным данным, ученица не состояла на внутришкольном учете.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.