Компания из Подмосковья получила статус ответственного бизнеса

ЗАО ТФ «ВОЛОКОЛАМСК» стало первой компанией в Московской области, которой присвоили статус ответственного субъекта предпринимательской деятельности. Решение принято в рамках закона «О развитии ответственного ведения бизнеса в Московской области».

«Присвоение статуса ЗАО ТФ «ВОЛОКОЛАМСК» — важный шаг в развитии ответственного предпринимательства в регионе. Правительство Московской области продолжит популяризировать принципы устойчивого развития среди предприятий, стимулируя их следовать высоким стандартам социальной и экологической ответственности», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Статус присваивается в заявительном порядке по итогам комплексной оценки деятельности компании. Учитываются показатели ЭКГ-рейтинга «экология — кадры — государство», который отражает уровень благонадежности бизнеса, его социальную направленность и экологическую ответственность.

Компании, включенные в реестр, получают дополнительные меры поддержки. Среди них — упрощение административных процедур, сопровождение инвестиционных проектов, консультационная помощь и другие меры, предусмотренные федеральным и региональным законодательством. Подробная информация размещена на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.