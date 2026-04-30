Пентагон выделил Украине $400 млн военной помощи

сегодня в 18:59

Министр войны США Пит Хегсет объявил о выделении Украине 400 млн долларов на наращивание военного потенциала. О новом транше политик рассказал на заседании комитета по вооруженным силам Палаты представителей, сообщает «Царьград» со ссылкой на агентство Bloomberg.

По словам Хегсета, средства уже доступны для использования.

«Финансирование было выделено на наращивание потенциала, и со вчерашнего дня оно стало доступно», — подчеркнул Пит Хегсет.

Ранее на саммите Евросоюза на Кипре три государства поддержали инициативу Приоритетного перечня потребностей Украины (PURL). Страны пообещали дополнительно направить 350–400 млн евро для оперативного обеспечения нужд украинских военных.

