В Одинцове состоялась церемония закрытия сезона 2025/2026 Единой школьной лиги Московской области. Он стал рекордным за всю историю проекта: в соревнованиях участвовало 50 тысяч ребят и 653 школы из всех 56 муниципалитетов. Игры посетили более 200 тысяч зрителей, а общее число просмотров в СМИ и социальных сетях составило около 130 миллионов, передает пресс-служба министерства информации и молодежной политики региона.

Перед вручением наград губернатор Московской области Андрей Воробьев и начальник управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков пообщались с юными спортсменами и обсудили с ними развитие Школьной лиги.

«Сегодня мы собрались, чтобы подвести итоги сезона Школьной лиги. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто участвовал в этом учебном году в самых разных соревнованиях. И отдельная благодарность тем, кто сегодня поддерживал девчонок и мальчишек в финальных играх — это было здорово. Мы — одна команда. Я очень надеюсь, что каждый год все вы будете брать новую планку, добиваться успехов и достижений в своих делах. И, конечно, слова благодарности вашим учителям, тренерам, родителям — они сегодня точно рады за вас, — сказал Андрей Воробьев.

Сергей Новиков отметил, что уникальный формат соревнований является готовой «лучшей практикой».

«Школьная лига — это очень красивый, успешный и масштабный проект, который хочется распространить на другие регионы страны. Важно, чтобы дети участвовали в подобных соревнованиях именно в массовом, оздоровительном формате, а не только в рамках спорта высших достижений. Мы планируем представить этот проект „Движению первых“ как одну из лучших практик для масштабирования. Заниматься спортом в школе нужно не столько ради медалей, хотя и это важно, но прежде всего для здоровья и гармоничного развития подростков», — уточнил он.

Кульминацией церемонии закрытия стали финалы соревнований по баскетболу 3×3. У девушек за победу сражались команды Бутовской СОШ № 1 из Ленинского округа и Гимназии № 1 из Люберец, а у юношей — Одинцовской лингвистической гимназии и Лицея № 1 из Павлово-Посадского округа. Оба матча получились очень упорными: лучшими стали представители Люберец и Павловского Посада.

«Соревнования по стритболу были невероятно захватывающими. Если честно, мы даже не ожидали, что станем первыми: знали, что соперники очень сильные, поэтому боролись до последней секунды. Очень сложным был и полуфинальный матч с Богородским округом, где мы вырвали победу с преимуществом всего в 2 очка. Это наш дебют в Школьной лиге, нам очень понравилось. С огромным удовольствием участвовали бы и дальше, но, к сожалению, мы скоро уже выпускаемся — это наш последний год в школе», — рассказала капитан команды Гимназии № 1 Ульяна Конева.

Школьная лига в этом сезоне проходила по 4 видам спорта — это также футзал, волейбол и шахматы. Соревнования включали 3 этапа: муниципальный, региональный и «Финал четырех».

Золотые медали по футзалу завоевала команда СОШ № 10 им. С. Н. Воронина из Чехова. Она выиграла «Финал четырех», который проходил в их городе — во дворце спорта «Олимпийский».

В состязаниях по волейболу у девушек победу одержала Дмитровская СОШ № 8 (финал проходил в Подольске), а среди юношей лучшей стала команда школы № 22 из Раменского (финал — в Балашихе).

«Школьная лига — это событие невероятного масштаба. Она дает ребятам отличную возможность проявить себя и быть замеченными тренерами из сборных или ведущих спортшкол. Здесь реально начать профессиональную карьеру. Лично я планирую связать свою жизнь с волейболом и уже этим летом хочу поехать на просмотры в разные команды», — поделился впечатлениями учащийся школы № 22 из Раменского Даниил ХУРТИН.

Турнир с участием четверки сильнейших по шахматам был организован в усадьбе Гребнево (г.о. Щелково). Здесь выиграла команда Областной гимназии имени Е. М. Примакова.

По результатам всех дисциплин первое место занял Одинцовский округ. Губернатор Андрей Воробьев вручил победителям переходящий кубок Школьной лиги. Второе место в общекомандном зачете занял Раменский округ, третье — Балашиха.

«В этом сезоне мы участвовали во всех дисциплинах. Конечно, есть небольшая досада, что нашим баскетболистам, шахматистам и волейболистам совсем чуть-чуть не хватило до победы в своих видах. Но главное достижение в другом — в общекомандном зачете мы стали абсолютными чемпионами! Этот кубок — общая гордость и достояние Одинцовской лингвистической гимназии. Наши дети — настоящие трудяги, и я очень хочу, чтобы в следующем году они закрепили этот успех и завоевали еще больше наград», — сказала учитель физкультуры Одинцовской лингвистической гимназии Наталья Морозова.

Ожидается, что в следующем сезоне в Лиге примут участие уже 800 школ и 100 тысяч ребят. По голосованию школьников будут добавлены две новые дисциплины — настольный теннис и киберспорт.

«В каждой школе ребята соревнуются: кто-то занимается спортом профессионально, в спортшколе, а кто-то — как любитель. И нашей задачей было объединить их на уровне всего Подмосковья, чтобы они знакомились друг с другом, общались. Конечно, когда ребенок играет в шахматы, волейбол или футбол, родители никогда не остаются в стороне. Они видят труд тренеров, самоотдачу ребят. Ну и, конечно, эмоции — здорово, когда вокруг такая мощная поддержка, — сказал Андрей Воробьев. — Мы получили поддержку на федеральном уровне и хотим дальше вместе развивать это направление. Ребята просят добавить в следующем сезоне как минимум настольный теннис, будем думать и над игровыми видами. Спорт — это характер, здоровье, и мы очень надеемся, что наш проект будет только расширяться».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.