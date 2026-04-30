Стало известно имя нового предполагаемого главы Республики Дагестан
Фото - © Верховный суд Республики Дагестан
Главой Дагестана может стать председатель Верховного суда республики Федор Щукин. Президент РФ Владимир Путин одобрил его кандидатуру, которую предложили представители региона, сообщает SHOT.
Ранее Путин заявил, что глава Дагестана Сергей Меликов завершает работу в республике и переходит на другую работу.
На пост председателя правительства Дагестана выдвинули Магомеда Рамазанова, который занимает должность заместителя полпреда на Дальнем Востоке.
Щукин был назначен председателем Верховного Суда Дагестана в 2024 году. Он родился в Нижегородской области, долгое время работал юристом. Карьеру судьи начал в 28 лет с назначения мировым судьей в родном населенном пункте. Сейчас Щукину 49 лет. Его неоднократно поощряли ведомственными наградами. Путин назвал Щукина «порядочным, последовательным и честным» человеком.
По поручению президента Магомед Рамазанов в начале апреля прибыл с Дальнего Востока в Дагестан для помощи в борьбе с наводнением в регионе. Он посетил поселок Мамедкала, осмотрел подтопленные жилые дома и объекты инфраструктуры.
