Стало известно имя нового предполагаемого главы Республики Дагестан

Ранее Путин заявил, что глава Дагестана Сергей Меликов завершает работу в республике и переходит на другую работу.

На пост председателя правительства Дагестана выдвинули Магомеда Рамазанова, который занимает должность заместителя полпреда на Дальнем Востоке.

Щукин был назначен председателем Верховного Суда Дагестана в 2024 году. Он родился в Нижегородской области, долгое время работал юристом. Карьеру судьи начал в 28 лет с назначения мировым судьей в родном населенном пункте. Сейчас Щукину 49 лет. Его неоднократно поощряли ведомственными наградами. Путин назвал Щукина «порядочным, последовательным и честным» человеком.

По поручению президента Магомед Рамазанов в начале апреля прибыл с Дальнего Востока в Дагестан для помощи в борьбе с наводнением в регионе. Он посетил поселок Мамедкала, осмотрел подтопленные жилые дома и объекты инфраструктуры.

