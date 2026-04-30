Глава Дагестана Сергей Меликов отправлен в отставку

Глава Дагестана Сергей Меликов завершает работу в республике и переходит на другую работу, заявил президент РФ Владимир Путин.

Меликов — российский государственный и военный деятель. Окончил Саратовское высшее военное командное училище внутренних войск (1986), Военную академию имени М. В. Фрунзе (1994) и Военную академию Генерального штаба (2011).

Служил во внутренних войсках и Росгвардии; дослужился до звания генерал‑полковника. Был полномочным представителем президента в Северо‑Кавказском федеральном округе (2014–2016), первым заместителем директора Росгвардии (2016–2019), сенатором от Ставропольского края (2019–2020). С 5 октября 2020 — врио главы Республики Дагестан, с 14 октября 2021 — глава Республики Дагестан.

